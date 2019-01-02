В новогоднюю ночь жители Челябинска массово растеряли своих собак

2 Янв. 2019 2019-01-02T00:02:11+03:00

И теперь просят найти их за вознаграждение

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Соцсети заполонили объявления о потерявшихся в Челябинске домашних собаках. Большинство случаев произошли в ночь с 31 декабря на 1 января. Четвероногие боятся салюта. Услышав громыхание, они бегут, куда глаза глядят.

— Во зачем, спрашивается, брать с собой на салют собак!? — возмущается в группе «ВКонтакте» Наталья Викторова.

Но не всегда в случившемся виноваты сами хозяева.

— Мы живем на первом этаже. Пошли провожать гостей. Доли секунды была открыта дверь — и наш Лео (на фото) выскочил . Мы следом за ним. Но от грохота салюта он напугался и даже не откликался. Так и убежал. Это было в Тракторозаводском районе. Тому, кто вернет его нам, обещаем вознаграждение, — написала в группе «Подслушано ЧТЗ» Евгения Андреева.

Если вы знаете что-то про собачку на фото, напишите Евгении в личные сообщения.

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