Из-за новогоднего салюта загорелась крыша кафе в Челябинске
В Челябинске в новогоднюю ночь, как и везде, пускали фейерверки. Сколько ни тверди людям, что делать это во дворах жилых домов опасно, а все без толку. В микрорайоне Парковый такое нарушение техники безопасности привело к пожару.
Искра от салюта залетела на крышу двухэтажного пристроя высотки по ул. Бейвеля. Разгорелось пламя. Жители дома напротив вызвали пожарных и сняли ЧП на видео.
— Искра или петарда прилетела в изоляцию воздуховодов, как мне показалось, вот и загорелось. На момент возгорания в кафе, расположенном в этом доме, были люди. Практически сразу все выбежали. Никто не пострадал. Через несколько минут приехало пять машин пожарных. Потушили и через 15 минут уехали, — пояснил автор видео Евгений Киченко в группе «Парковый Челябинск».
В комментариях жители Паркового пишут, что у многих соседи вообще запускали фейерверки прямо с балконов.
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Из-за новогоднего салюта загорелась крыша кафе в Челябинске.