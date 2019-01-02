2019-01-02T00:37:19+03:00
Общество

Из-за новогоднего салюта загорелась крыша кафе в Челябинске

Видео ЧП попало в Интернет
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Кадр из видеоКадр из видео
Изменить размер текста:

В Челябинске в новогоднюю ночь, как и везде, пускали фейерверки. Сколько ни тверди людям, что делать это во дворах жилых домов опасно, а все без толку. В микрорайоне Парковый такое нарушение техники безопасности привело к пожару.

Искра от салюта залетела на крышу двухэтажного пристроя высотки по ул. Бейвеля. Разгорелось пламя. Жители дома напротив вызвали пожарных и сняли ЧП на видео.

— Искра или петарда прилетела в изоляцию воздуховодов, как мне показалось, вот и загорелось. На момент возгорания в кафе, расположенном в этом доме, были люди. Практически сразу все выбежали. Никто не пострадал. Через несколько минут приехало пять машин пожарных. Потушили и через 15 минут уехали, — пояснил автор видео Евгений Киченко в группе «Парковый Челябинск».

В комментариях жители Паркового пишут, что у многих соседи вообще запускали фейерверки прямо с балконов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вам известны детали этой трагедии?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: 8-902-616-06-06

Из-за новогоднего салюта загорелась крыша кафе в Челябинске.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
1 января мусорные площадки во дворах Челябинска завалили елками
В новогоднюю ночь жители Челябинска массово растеряли своих собак
В Магнитогорске в маршрутке погибло трое пассажиров
Житель разрушенного дома в Магнитогорске после взрыва требовал срочно починить ему кабельное ТВ
Трагедия в Магнитогорске: люди несут цветы к Представительству Челябинской области в столице
Маршрутное такси взорвалось в Магнитогорске
Владимир Путин позвонил спасателям, которые достали из-под завалов младенца в Магнитогорске
Массовая проверка газовых сетей пройдет в УрФО после взрыва в Магнитогорске
Из-под завалов в Магнитогорске подняли тело погибшей женщины
Маленького Ваню Фокина из Магнитогорска готовят к эвакуации в Москву
Все будет хорошо: врачи рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске грудничка
Президент передал выжившему после обрушения в Магнитогорске ребенку ноутбук
В МЧС уточнили число погибших в Магнитогорске граждан
Жители Магнитогорска несут цветы и игрушки к месту гибели земляков
Жители Челябинска жалуются на горы мусора, скопившиеся во дворах
Пострадавшим от взрыва в Магнитогорске бесплатно оформят новые паспорта и заплатят за съем жилья
В Челябинской области объявлен День траура по погибшим в Магнитогорске
Найдено тело восьмого погибшего, но поисковую операцию приостановят
Семьям погибших в Магнитогорске выделят деньги на организацию похорон
Под завалами в Магнитогорске все еще остаются восемь детей
С места трагедии в Магнитогорске вывезли 37 самосвалов фрагментов мебели и бетонных стен
Из-под завалов в Магнитогорске начали изымать фрагменты газовых плит