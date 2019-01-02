1 января мусорные площадки во дворах Челябинска завалили елками

2 Янв. 2019 2019-01-02T00:59:24+03:00

Зеленые красавицы уже никому и даром не нужны

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Еще пару дней назад на елочных базарах Челябинска новогодние деревца продавали в среднем по 600 рублей. Где-то цена доходила до тысячи. Но уже 1 января горе-бизнесмены бросили деревья прямо во дворах жилых домов. Так, к примеру, на Тополиной аллее возле мусорных контейнеров возвышается куча порубленных зеленых елок. Все вокруг засыпано ветками.

— Утром первого елочки уже никому не нужны, — написал в группе «Тополинка» в VK Сергей Дудченко и выложил фото.

Кстати, некоторые елки оказались на мусорке еще в конце декабря.

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