2019-01-02T00:59:24+03:00
Общество

1 января мусорные площадки во дворах Челябинска завалили елками

Зеленые красавицы уже никому и даром не нужны
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Фото: Сергей ДудченкоФото: Сергей Дудченко
Изменить размер текста:

Еще пару дней назад на елочных базарах Челябинска новогодние деревца продавали в среднем по 600 рублей. Где-то цена доходила до тысячи. Но уже 1 января горе-бизнесмены бросили деревья прямо во дворах жилых домов. Так, к примеру, на Тополиной аллее возле мусорных контейнеров возвышается куча порубленных зеленых елок. Все вокруг засыпано ветками.

— Утром первого елочки уже никому не нужны, — написал в группе «Тополинка» в VK Сергей Дудченко и выложил фото.

Кстати, некоторые елки оказались на мусорке еще в конце декабря.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вам известны детали этой трагедии?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за новогоднего салюта загорелась крыша кафе в Челябинске
В новогоднюю ночь жители Челябинска массово растеряли своих собак
В Магнитогорске в маршрутке погибло трое пассажиров
Житель разрушенного дома в Магнитогорске после взрыва требовал срочно починить ему кабельное ТВ
Трагедия в Магнитогорске: люди несут цветы к Представительству Челябинской области в столице
Маршрутное такси взорвалось в Магнитогорске
Владимир Путин позвонил спасателям, которые достали из-под завалов младенца в Магнитогорске
Массовая проверка газовых сетей пройдет в УрФО после взрыва в Магнитогорске
Из-под завалов в Магнитогорске подняли тело погибшей женщины
Маленького Ваню Фокина из Магнитогорска готовят к эвакуации в Москву
Все будет хорошо: врачи рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске грудничка
Президент передал выжившему после обрушения в Магнитогорске ребенку ноутбук
В МЧС уточнили число погибших в Магнитогорске граждан
Жители Магнитогорска несут цветы и игрушки к месту гибели земляков
Жители Челябинска жалуются на горы мусора, скопившиеся во дворах
Пострадавшим от взрыва в Магнитогорске бесплатно оформят новые паспорта и заплатят за съем жилья
В Челябинской области объявлен День траура по погибшим в Магнитогорске
Найдено тело восьмого погибшего, но поисковую операцию приостановят
Семьям погибших в Магнитогорске выделят деньги на организацию похорон
Под завалами в Магнитогорске все еще остаются восемь детей
С места трагедии в Магнитогорске вывезли 37 самосвалов фрагментов мебели и бетонных стен
Из-под завалов в Магнитогорске начали изымать фрагменты газовых плит