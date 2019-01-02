Жительница Челябинской области нашла в бутылке шампанского насекомое

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:42:39+03:00

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Конфеты с червяками в новогодних подарках уже были. Теперь дело дошло и до шампанского. Не повезло с ним жительнице Челябинской области.

— Купили шампанское в супермаркете. Сюрприз — личинки. Это жесть! — написала в группе «Инцидент Миасс» в VK Ксения Учакина и выложила фото.

На дне стакана с шампанским лежит тельце упитанного насекомого. Девушка утверждает, что оно попало в посуду вместе с напитком.

Подписчики группы предположили, что это скорее всего не личинка, а обычный таракан. Но усомнились в правдивости истории.

— Скорее всего стакан из шкафа грязный достали, и там это уже было, — прокомментировала Дарья Игнатьева.

— Так оно (насекомое — прим. автора) было бы засохшее. А это такое прям жирненькое, — утверждает автор поста.

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