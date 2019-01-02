2019-01-02T10:42:39+03:00
Общество

Жительница Челябинской области нашла в бутылке шампанского насекомое

Новогодний напиток испортил празднующим аппетит
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Фото: Ксения УчакинаФото: Ксения Учакина
Изменить размер текста:

Конфеты с червяками в новогодних подарках уже были. Теперь дело дошло и до шампанского. Не повезло с ним жительнице Челябинской области.

— Купили шампанское в супермаркете. Сюрприз — личинки. Это жесть! — написала в группе «Инцидент Миасс» в VK Ксения Учакина и выложила фото.

На дне стакана с шампанским лежит тельце упитанного насекомого. Девушка утверждает, что оно попало в посуду вместе с напитком.

Подписчики группы предположили, что это скорее всего не личинка, а обычный таракан. Но усомнились в правдивости истории.

— Скорее всего стакан из шкафа грязный достали, и там это уже было, — прокомментировала Дарья Игнатьева.

— Так оно (насекомое — прим. автора) было бы засохшее. А это такое прям жирненькое, — утверждает автор поста.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вам известны детали этой трагедии?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погибших в Магнитогорске уже 18
В день траура по погибшим у места взрыва в Магнитогорске прошел молебен
Вероника Скворцова о здоровье Ванюши Фокина: «Надеемся, что ребенок восстановится без дефектов»
Под завалами рухнувшего дома в Магнитогорске выжил попугай
В Челябинской области пьяный таксист устроил гонки с ДПС
В Магнитогорске эвакуировали жильцов двух домов
Медики рассказали о состоянии пострадавших в Магнитогорске
В Челябинской области сбитый с ног мужчина упал и уснул
Уже 14: из-под завалов достали еще одного погибшего
Из разрушенного дома в Магнитогорске эвакуировали жильцов еще одного подъезда
Число погибших в Магнитогорске увеличилось до 13 человек
Спасенный младенец из Магнитогорска хорошо перенес перелет до Москвы
Оперативный штаб в Магнитогорске прекращает прием вещей и лекарств
Борис Дубровский организует личный прием пострадавших в Магнитогорске
С места трагедии в Магнитогорске за сутки вывезли 50 самосвалов мусора
После разморозки челябинские креветки похудели в три раза
Из-под завалов в Магнитогорске достали два тела: мужчину и ребенка
Число жертв в Магнитогорске увеличилось до девяти
Сегодня на Южном Урале день траура по погибшим в Магнитогорске
В Челябинской области неизвестный расписал поздравлениями с Новым годом чужие автомобили
Столичные врачи рассказали о состоянии малыша, спасенного из-под завалов в Магнитогорске
1 января мусорные площадки во дворах Челябинска завалили елками
Из-за новогоднего салюта загорелась крыша кафе в Челябинске
В новогоднюю ночь жители Челябинска массово растеряли своих собак