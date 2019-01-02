В Челябинской области неизвестный расписал поздравлениями с Новым годом чужие автомобили
В Челябинской области шутников немало. Одни из них поздравили автовладельцев с Новым годом, использовав вместо открыток их же автомобили. Надписи «2019», «свин» и другие красуются на дверцах, бампере и стеклах машин. Яркую люминесцентную краску видно издалека. Вот так сюрприз 1 января!
Фото разрисованных машин попало в группу «Копейск [В]Теме». Говорят, это меловая краска, которая легко смывается водой. Но даже если так, это не очень-то приятный подарок на Новый год, комментируют подписчики группы. Теперь либо самому на морозе тряпочкой оттирать, либо на мойку ехать и платить за нее.
В этом дворе есть камеры слежения. Но они не охватывают тот самый угол, где порезвились неизвестные художники.
— А я думаю, что это хозяева сами сделали — поздравили так друг друга, или всех нас. — написала жительница Копейска Наталья Солдаткина.
Фото: vk.com/podslushano_kop
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