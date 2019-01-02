2019-01-02T03:13:41+03:00
Общество

В Челябинской области неизвестный расписал поздравлениями с Новым годом чужие автомобили

Яркую краску на кузове видно издалека
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Фото: vk.com/podslushano_kopФото: vk.com/podslushano_kop
Изменить размер текста:

В Челябинской области шутников немало. Одни из них поздравили автовладельцев с Новым годом, использовав вместо открыток их же автомобили. Надписи «2019», «свин» и другие красуются на дверцах, бампере и стеклах машин. Яркую люминесцентную краску видно издалека. Вот так сюрприз 1 января!

Фото разрисованных машин попало в группу «Копейск [В]Теме». Говорят, это меловая краска, которая легко смывается водой. Но даже если так, это не очень-то приятный подарок на Новый год, комментируют подписчики группы. Теперь либо самому на морозе тряпочкой оттирать, либо на мойку ехать и платить за нее.

В этом дворе есть камеры слежения. Но они не охватывают тот самый угол, где порезвились неизвестные художники.

— А я думаю, что это хозяева сами сделали — поздравили так друг друга, или всех нас. — написала жительница Копейска Наталья Солдаткина.

Фото: vk.com/podslushano_kop

Фото: vk.com/podslushano_kop

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вам известны детали этой трагедии?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Столичные врачи рассказали о состоянии малыша, спасенного из-под завалов в Магнитогорске
1 января мусорные площадки во дворах Челябинска завалили елками
Из-за новогоднего салюта загорелась крыша кафе в Челябинске
В новогоднюю ночь жители Челябинска массово растеряли своих собак
В Магнитогорске в маршрутке погибло трое пассажиров
Житель разрушенного дома в Магнитогорске после взрыва требовал срочно починить ему кабельное ТВ
Трагедия в Магнитогорске: люди несут цветы к Представительству Челябинской области в столице
Маршрутное такси взорвалось в Магнитогорске
Владимир Путин позвонил спасателям, которые достали из-под завалов младенца в Магнитогорске
Массовая проверка газовых сетей пройдет в УрФО после взрыва в Магнитогорске
Из-под завалов в Магнитогорске подняли тело погибшей женщины
Маленького Ваню Фокина из Магнитогорска готовят к эвакуации в Москву
Все будет хорошо: врачи рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске грудничка
Президент передал выжившему после обрушения в Магнитогорске ребенку ноутбук
В МЧС уточнили число погибших в Магнитогорске граждан
Жители Магнитогорска несут цветы и игрушки к месту гибели земляков
Жители Челябинска жалуются на горы мусора, скопившиеся во дворах
Пострадавшим от взрыва в Магнитогорске бесплатно оформят новые паспорта и заплатят за съем жилья
В Челябинской области объявлен День траура по погибшим в Магнитогорске
Найдено тело восьмого погибшего, но поисковую операцию приостановят
Семьям погибших в Магнитогорске выделят деньги на организацию похорон
Под завалами в Магнитогорске все еще остаются восемь детей
С места трагедии в Магнитогорске вывезли 37 самосвалов фрагментов мебели и бетонных стен
Из-под завалов в Магнитогорске начали изымать фрагменты газовых плит