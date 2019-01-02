В Челябинской области сбитый с ног мужчина упал и уснул
Что только не случается 1 января! Эта история, произошедшая в Челябинской области, удивила очевидцев.
— В 1:40 1 января 2019 года пьяный мужчина решил перейти ледяную дорожку, предназначенную для спуска с горы. Но не успевает он перейти, как его сбивают дети, и он падает. — написал Эмиль Галин в группе «Инцидент Миасс» в VK и выложил фото.
Очевидцы попытались поднять пострадавшего, а он в себя не приходит. Все напугались, вызвали Скорую. Врачи приехали, посмотрели и поставили диагноз: мужчина просто уснул.
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