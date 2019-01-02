В Челябинской области сбитый с ног мужчина упал и уснул

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:37:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Что только не случается 1 января! Эта история, произошедшая в Челябинской области, удивила очевидцев.

— В 1:40 1 января 2019 года пьяный мужчина решил перейти ледяную дорожку, предназначенную для спуска с горы. Но не успевает он перейти, как его сбивают дети, и он падает. — написал Эмиль Галин в группе «Инцидент Миасс» в VK и выложил фото.

Очевидцы попытались поднять пострадавшего, а он в себя не приходит. Все напугались, вызвали Скорую. Врачи приехали, посмотрели и поставили диагноз: мужчина просто уснул.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вам известны детали этой трагедии?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: 8-902-616-06-06