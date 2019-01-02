2019-01-02T03:03:54+03:00
Общество

Столичные врачи рассказали о состоянии малыша, спасенного из-под завалов в Магнитогорске

Сейчас 10-месячному Ване Фокину поводят обследования в московском НИИ Рошаля
Ирина КАРЕЛИНА
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Кадр из видео пресс-службы Минздрава РФКадр из видео пресс-службы Минздрава РФ
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Спасатели уже не надеялись найти кого-то живым под обломками обрушившегося подъезда, когда услышали плач младенца. Это было настоящее чудо! 10-месячный малыш 35 часов провел под завалами в 30-градусный мороз. Его состояние врачи оценили как тяжелое. Мальчишку тут же увезли в реанимацию, а оттуда его забрали спецбортом в Москву.

Директор Института неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ Рошаля) Валерий Митиш рассказал журналистам, что состояние малыша при транспортировке было стабильным. Перелет он перенес удовлетворительно. В полете ему была проведена интенсивная терапия. Сейчас ребенок находится на диагностике.

Новой информации о полученных травмах и медицинских прогнозов пока нет. Возможно, при согласии его родителей, такие данные будут обнародованы после проведения диагностики. От южноуральских медиков известно, что у Вани серьезное обморожение, закрытая черепно-мозговая травма и переломы голеней.

НИИ Рошаля — лучший центр хирургии в России. Вся страна верит, что там помогут малышу. Вместе с ним в Москву прилетела его мама.

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