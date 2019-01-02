2019-01-02T07:49:18+03:00
Общество

Число жертв в Магнитогорске увеличилось до девяти

Спасательная операция продолжается
Ирина ГОЛЛАЙ
Поделиться:
Фотот Елизавета Вернер, соцсети.Фотот Елизавета Вернер, соцсети.
Изменить размер текста:

На проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, где 31 декабря обрушился подъезд жилого дома, продолжается поисково-спасательная операция. По официальным данным на вечер 1 января, число погибших при взрыве достигло девяти человек. Все погибшие — взрослые.

Практически все погибшие подняты в первый день операции. Вчера спасателям удалось найти под камнями живого младенца и тело погибшей женщины — она и стала девятой жертвой трагедии.

Жители Магнитогорска в социальных сетях продолжают делиться информацией из народа. Ближе к полуночи появилось сообщение, что из-под завалов подняли тело мужчины и белокурого ребенка. Однако человек, выложивший эту новость, больше в сеть не возвращался и на вопросы участников разговора не отвечал. В пресс-службе МЧС по Челябинской области пока не готовы ответить, поднимали ли новых погибших.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сегодня на Южном Урале день траура по погибшим в Магнитогорске
В Челябинской области неизвестный расписал поздравлениями с Новым годом чужие автомобили
Столичные врачи рассказали о состоянии малыша, спасенного из-под завалов в Магнитогорске
1 января мусорные площадки во дворах Челябинска завалили елками
Из-за новогоднего салюта загорелась крыша кафе в Челябинске
В новогоднюю ночь жители Челябинска массово растеряли своих собак
В Магнитогорске в маршрутке погибло трое пассажиров
Житель разрушенного дома в Магнитогорске после взрыва требовал срочно починить ему кабельное ТВ
Трагедия в Магнитогорске: люди несут цветы к Представительству Челябинской области в столице
Маршрутное такси взорвалось в Магнитогорске
Владимир Путин позвонил спасателям, которые достали из-под завалов младенца в Магнитогорске
Массовая проверка газовых сетей пройдет в УрФО после взрыва в Магнитогорске
Из-под завалов в Магнитогорске подняли тело погибшей женщины
Маленького Ваню Фокина из Магнитогорска готовят к эвакуации в Москву
Все будет хорошо: врачи рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске грудничка
Президент передал выжившему после обрушения в Магнитогорске ребенку ноутбук
В МЧС уточнили число погибших в Магнитогорске граждан
Жители Магнитогорска несут цветы и игрушки к месту гибели земляков
Жители Челябинска жалуются на горы мусора, скопившиеся во дворах
Пострадавшим от взрыва в Магнитогорске бесплатно оформят новые паспорта и заплатят за съем жилья
В Челябинской области объявлен День траура по погибшим в Магнитогорске
Найдено тело восьмого погибшего, но поисковую операцию приостановят
Семьям погибших в Магнитогорске выделят деньги на организацию похорон
Под завалами в Магнитогорске все еще остаются восемь детей
С места трагедии в Магнитогорске вывезли 37 самосвалов фрагментов мебели и бетонных стен
Из-под завалов в Магнитогорске начали изымать фрагменты газовых плит