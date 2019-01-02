Число жертв в Магнитогорске увеличилось до девяти

2 Янв. 2019 2019-01-02T07:49:18+03:00

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На проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, где 31 декабря обрушился подъезд жилого дома, продолжается поисково-спасательная операция. По официальным данным на вечер 1 января, число погибших при взрыве достигло девяти человек. Все погибшие — взрослые.

Практически все погибшие подняты в первый день операции. Вчера спасателям удалось найти под камнями живого младенца и тело погибшей женщины — она и стала девятой жертвой трагедии.

Жители Магнитогорска в социальных сетях продолжают делиться информацией из народа. Ближе к полуночи появилось сообщение, что из-под завалов подняли тело мужчины и белокурого ребенка. Однако человек, выложивший эту новость, больше в сеть не возвращался и на вопросы участников разговора не отвечал. В пресс-службе МЧС по Челябинской области пока не готовы ответить, поднимали ли новых погибших.

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