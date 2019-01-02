После разморозки челябинские креветки похудели в три раза

2 Янв. 2019 2019-01-02T08:31:54+03:00

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Житель микрорайона Чурилово Ирина Трибунских заглянула на днях в магазинчик, где продают рыбу, и купила креветки. И не абы какие, а королевские, то есть большого размера. Но поесть вдоволь ей не удалось.

После того, как креветки оттаяли, вес покупки уменьшился втрое. Вместо неполных 1200 граммов в тарелке осталось 376 г. Фотографию упаковки и самой покупки на чаще весов женщина выложила в социальных сетях.

— Креветки беру часто, но с таким наглым количеством льда я столкнулась впервые, — пишет Ирина Трибунских.

Комментируя это фото, люди не удивляются, что покупка значительно полегчала, лишившись льда. Однако многие соглашаются, что потеря была слишком весомой и советуют даме покупать ракообразных сухой заморозки.

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