Число погибших в Магнитогорске увеличилось до 13 человек

2 Янв. 2019 2019-01-02T09:49:30+03:00

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Без сообщения подробностей пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области подверждает информацмию о том, что на месте трагедии найдены еще два тела погибших.

По данным на этот час, число погибших составило 13 человек.

За минувшую ночь на месте ЧП завершили демонтаж кровли над обрушившимся подъездом № 7, которая осложняла спасательную операцию. Поисковые работы возобновлены в новом темпе.

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