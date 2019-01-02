В Магнитогорске эвакуировали жильцов двух домов

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:49:57+03:00

Людей вывели на улицу и ничего толком не объяснили

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Поздно ночью в соцгруппах появилась информация о том, что жителей многоэтажек по адресу пр. Ленина, 91 и 91/1 попросили покинуть свои квартиры. Дом оцепили, на место прибыли кинологи.

— В 23 часа мы вышли из дома. А вернулись только в половине седьмого утра. Вроде бы, кто-то сообщил в полицию, что у нас заложена бомба. А это оказалось «уткой», — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» местный житель Александр.

Два десятиэтажных двухподъездных дома обыскали вдоль и поперек. После взрыва газа 31 декабря в подъезде и в маршрутном такси по городу ходят упорно слухи о терактах. Следственный комитет отвергает эту информацию, ссылаясь на данные проверки.