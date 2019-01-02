2 Янв. 2019 2019-01-02T14:03:10+03:00

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МЧС заявляет, что разбор завалов в Магнитогорске приостановлен. Появилась угроза обрушения уцелевшей стены. Ее собираются демонтировать.

— Мы следим за состоянием этой стены. Она вызывает серьезные опасения, потому что закреплена только в одном месте с фасадной части здания. Стена начала сильно вибрировать, люди отведены, принято решение демонтировать стену, — заявил заместитель начальника главного управления МЧС России по Челябинской области Вадим Трунов.

По данным регионального МЧС, к трем часам дня 2 января из-под завалов извлечено 25 человек, из них 19 человек погибли (в том числе 2 ребенка), еще шестеро спасены (в том числе 2 ребенка). Под завалами остаются еще 22 человека.

На расчистке завалов работают 7 кинологических расчетов и 2 тепловизора, 3 беспилотных летательных аппарата. Из Уфы доставлены два экскаватора с гидроножницами.

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