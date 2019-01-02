Зрители шоу «Голос» на Первом канале почтили память погибших в Магнитогорске
Трагедия в Магнитогорске, в которой погибли 19 человек, не может оставить равнодушным никого. Южноуральцев поддерживает вся страна. Соцсети пестрят постами «Магнитогорск, мы с тобой», слова поддержки идут с экранов ТВ и по радио. С упоминания о страшном событии в Челябинской области началось шоу «Голос» на Первом канале. Оно вышло 1 января в прямом эфире.
Ведущий Дмитрий Нагиев попросил зрителей встать и почтить память погибших. А после рассказал историю спасения одиннадцатимесячного Вани Фокина под завалами дома, назвал имена героев, нашедших его и сотворивших чудо. Как только он произнес их, зал взорвался аплодисментами.
— Я хочу вам рассказать про семью Фокиных, которая жила на четвертом этаже этого дома. Взрыв случился, когда отец семейства был на работе. Дома оставалась его жена с двумя детьми. Во время взрыва ей и старшему сыну чудом удалось спасти. А вот 11-месячный Ваня, который спокойно спал в своей колыбельке в соседней комнате оказался под завалом. И сегодня, в минуту тишины, двум спасателям МЧС удалось услышать детский плач, вскрыть завалы и спасти ребенка. За ним из Москвы был отправлен специальный медицинский самолет и мы надеемся, что с ним все будет хорошо, — сказал Дмитрий Нагиев.
Сейчас за здоровье малыша сражаются лучшие доктора нашей страны.
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Зрители Голоса почтили память погибших в Магнитогорске.Трагедия в Магнитогорске не может оставить равнодушным никого ведущий Дмитрий Нагиев рассказал историю чудесного спасения 11-месячного ребенка под завалами дома и назвал имена героев, нашедших младенца.