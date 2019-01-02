Число погибших под завалами в Магнитогорске выросло до 21 человека

2 Янв. 2019 2019-01-02T15:24:31+03:00

Спасатели вытащили тела еще двух мужчин

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Трагичные новости продолжают поступать из Магнитогорска. Тела еще двух погибших достали из-под завалов. По данным ГУ МЧС по Челябинской области, это двое мужчин. По информации на 17 часов, 2 января, погибли 21 человек, среди них двое детей.

Волонтеры «Легион-СПАС» опубликовали список погибших, личности которых удалось установить. В нем двое годовалых детей.

Список погибших при обрушении дома в Магнитогорске:

Дружкина Раиса Васильевна ( 09.08.1941 г.р.)

Воронцов Виктор, 1976 г.р.

Кремлев Андрей Геннадьевич (27.06.1964г.р.)

Кремлева Елена Александровна (29.04.65)

Крамаренко Анастасия Владимировна (02.10.87г.р.)

Крамаренко Милана Игоревна, 2017 г.р.

Овчинникова Галина Ефимовна (14.06.49г.р.)

Топко Татьяна Кузьминична (27.04.48г.р.)

Анисимова Ольга Никитична (25.08.1923г.р)

Антропова Клавдия Николаевна (04.11.32г.р)

Антилова Татьяна Ивановна (29.08.1986г.р.)

Антилов Виктор ( 09.12.1989 г.р. )

Антолова Ульяна 2017 г.р.

Спасателям остается найти еще 20 человек, пока они числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

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