Одного из пострадавших при взрыве в магнитогорской многоэтажке доставят в Челябинск

2 Янв. 2019 2019-01-02T17:33:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Мужчину, которого спасатели извлекли из под обломков в первые часы после трагедии в Магнитогорске, перевезут в областную клинику. Об этом сообщает пресс-служба Губернатора Челябинской области.

Сейчас пострадавший находится в местной больнице. Там его уже прооперировали. Однако, врачи оценивают состояние больного, как стабильно тяжелое. У него комбинированная травма: перелом ребер, эмфизема и разрыв селезенки.

Кроме этого мужчины в больницах Магнитогорска находятся еще пять человек, спасенных из под завалов. Среди них 13-летний подросток. По словам врачей, их состояние оценивается, как средней тяжести.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06