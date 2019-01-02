Одного из пострадавших при взрыве в магнитогорской многоэтажке доставят в Челябинск
Мужчину, которого спасатели извлекли из под обломков в первые часы после трагедии в Магнитогорске, перевезут в областную клинику. Об этом сообщает пресс-служба Губернатора Челябинской области.
Сейчас пострадавший находится в местной больнице. Там его уже прооперировали. Однако, врачи оценивают состояние больного, как стабильно тяжелое. У него комбинированная травма: перелом ребер, эмфизема и разрыв селезенки.
Кроме этого мужчины в больницах Магнитогорска находятся еще пять человек, спасенных из под завалов. Среди них 13-летний подросток. По словам врачей, их состояние оценивается, как средней тяжести.
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