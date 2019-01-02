Для пострадавших при обрушении подъезда в Магнитогорске перевели более 7 млн рублей
Сумма пожертвований, которые поступили на официальный расчетный счет открытый для семей погибших и пострадавших из-за взрыва газа в Магнитогорске, превысила семь миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Губернатора Челябинской области.
Деньги начали собирать в день трагедии. Реквизиты благотворительного счета опубликованы на официальном сайте мэрии Магнитогорска. Деньги для попавших в беду магнитогорцев может перевести любой желающий. Распределять средства с этого счета будет областное министерство социальных отношений.
- Первые выплаты люди начнут получать уже в пятницу 4 января, - заявил глава региона Борис Дубровский.
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