Для пострадавших при обрушении подъезда в Магнитогорске перевели более 7 млн рублей

2 Янв. 2019 2019-01-02T17:59:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Сумма пожертвований, которые поступили на официальный расчетный счет открытый для семей погибших и пострадавших из-за взрыва газа в Магнитогорске, превысила семь миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Губернатора Челябинской области.

Деньги начали собирать в день трагедии. Реквизиты благотворительного счета опубликованы на официальном сайте мэрии Магнитогорска. Деньги для попавших в беду магнитогорцев может перевести любой желающий. Распределять средства с этого счета будет областное министерство социальных отношений.

- Первые выплаты люди начнут получать уже в пятницу 4 января, - заявил глава региона Борис Дубровский.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06