Теперь 24: в Магнитогорске продолжают поднимать тела погибших
На месте обрушения жилого подъезда в Магнитогорске подняли очередные тела погибших. С начала поисково-спасательной операции их уже 24. Трое погибших - дети. Под завалами остаются еще 17 человек, в том числе четыре ребенка, сообщает пресс-служба МЧС России.
Спасатели затрудняются назвать место, где именно могут находиться другие погибшие. Разбор завалов идет круглосуточно, люди работают по сменам.
В среду, 2 января, на Южном Урале объявлен день траура. В пятницу, 4 января, в Магнитогорске пройдут первые похороны погибших.
Напомним, жилой подъезд в доме на проспекте Маркса обрушился рано утром 31 декабря. Основной версией произошедшего остается взрыв бытового газа.
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