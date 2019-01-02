2019-01-02T19:24:40+03:00
Общество

Теперь 24: в Магнитогорске продолжают поднимать тела погибших

Поисковая операция идет круглые сутки
Лидия ПЕСКОВА
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Погибших все больше.Погибших все больше.Фото: Евгений ЧУФАРОВ
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На месте обрушения жилого подъезда в Магнитогорске подняли очередные тела погибших. С начала поисково-спасательной операции их уже 24. Трое погибших - дети. Под завалами остаются еще 17 человек, в том числе четыре ребенка, сообщает пресс-служба МЧС России.

Спасатели затрудняются назвать место, где именно могут находиться другие погибшие. Разбор завалов идет круглосуточно, люди работают по сменам.

В среду, 2 января, на Южном Урале объявлен день траура. В пятницу, 4 января, в Магнитогорске пройдут первые похороны погибших.

Напомним, жилой подъезд в доме на проспекте Маркса обрушился рано утром 31 декабря. Основной версией произошедшего остается взрыв бытового газа.

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