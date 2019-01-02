2019-01-02T20:05:51+03:00
Общество

У места взрыва в Магнитогорске установили световой столб

Он освещает народный мемориал и площадку, куда приходят простые жители города
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: пресс-служба главы региона.Фото: пресс-служба главы региона.
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К месту взрыва на проспекте Маркса в Магнитогорске, где 31 декабря, рухнул подъезд жилого дома, каждый день приходят простые люди. Они создали стихийный мемориал и несут к нему цветы, игрушки и свечи. Чтобы не было давки и не случилось новых ЧП, по соседству с площадкой установили световой столб, сообщает пресс-служба главы региона.

В эти минуты, несмотря на поздний час, продолжается поисковая операция. Из-под завалов уже подняли тело 25-го погибшего. Остается найти 16 жильцов злополучного дома.

Сегодняшний день, 2 января, прошел в Челябинской области под знаком траура по погибшим. На Южном Урале были приспущены государственные флаги, ограничены развлекательные мероприятия.

Первые похороны погибших пройдут в пятницу, 4 января.

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Световой столб у народного мемориала в Магнитогорске.Видео: пресс-служба губернатора Челябинской области.

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