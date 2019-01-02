Из-под завалов в Магнитогорске достали тело 25 погибшего
К вечеру 2 января на месте обрушения подъезда жилой десятиэтажки в Магнитогорске достали тело 25 погибшего. Пропавшими безвести еще числятся не менее 15 человек. Напомним, утром 31 декабря в квартире на втором этаже взорвался бытовой газ. Это предварительная версия ЧП.
Разбор завалов продолжается третий день. 2 января удалось вытащить кошку и попугайчика. Животные живы.
Настоящим чудом стало спасения десятимесячного Ванюши. Он пролежал под обломками 36 часов. Сейчас мальчика транспортировалив Москву.
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