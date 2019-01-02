Жертв уже 26: спасатели продолжают доставать тела из-под завалов в Магнитогорске

2 Янв. 2019 2019-01-02T20:17:38+03:00

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Около десяти часов вечера 2 января из-под завалов рухнувшего подъезда в Магнитогорске извлечено 26 тело.

— Продолжаются поиски еще 15 граждан, — сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Утром 31 декабря в жилом доме на Карла Маркса, 164 в Магнитогорске рванул бытовой газ. Рухнул целый пролет. Под завалами оказались десятки человек. Спасательная операция продолжается третьи сутки.

На второй день из-под груды обломков послышался плач младенца. Десятимесячный Ваня Фокин лежал завернутый в одеяло. С тяжелыми травмами ребенка транспортировали в столичную больницу.

Один из жителей дома рассказал, что за несколько минут до взрыва вышел из подъезда и чудом уцелел.

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Надежду вселяли данные на странице в Дмитрия Крмелева. Дима пытался выйти на связь, спустя семь часов после взрыва. Об этом свидетельствует запись на его страничке во «ВКонтакте»: «Заходил 31 декабря в 11:50» и значок мобильного телефона. (далее)

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