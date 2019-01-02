Достали 27 тело: продолжается разбор завалов на месте взорвавшегося дома в Магнитогорске
Работы на месте обрушившейся десятиэтажке в Магнитогорске не прекращаются ни на минуту. К вечеру 2 января из-под завалов извлечено уже 27 тел. Спасатели и врачи заявили, что надежды найти еще хоть кого-то живым уже не остается. Из 133 жителей злосчастного подъезда живыми называют 86 человек.
Вся страна говорит о чуде, которое произошло на второй день спасательной операции. Поисковики услышали плач. Из-под обломков на свет достали десятимесячного Ваню Фокина. Семья мальчика выжила и всю ночь молилась о его спасении. Сейчас младенца транспортировали в столицу. Его выхаживают лучшие врачи и дают положительный прогноз.
Предваретилной причиной трагедии называют взврыв газа в квартире на втором этаже. Сейчас работают следователи, возбуждено уголовное дело. Известно, что дом обследовали на наличие следов взрывчатки, но ничего обнаружить не удалось.
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Через три часа после обрушения квадрокоптер взмыл над руинами и облетел здание со всех сторон. На видео спасатели заметили значительное проседание крыши. Она могла обрушиться в любой момент. Снизу заметить проседание было практически невозможно. Решили приостановить разборы завалов, пока не устранят эту опасность... (читать продолжение)
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Последствия обрушения дома в Магнитогорске с дрона.Автор видео: Артем Ибрагимов.
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