2019-01-02T21:00:45+03:00
Происшествия

21 погибшего от взрыва дома в Магнитогорске опознали

К этой минуте известно еще о шести найденных телах
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
21 жертву обрушения в Магнитогорске опознали. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области21 жертву обрушения в Магнитогорске опознали. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
Изменить размер текста:

К вечеру 2 января в морг привезли два десятка тел погибших от обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Пресс-служба губернатора Челябинской области сообщает, что опознан 21 человек. Работы по извлечению тел из-под обломков продолжаются.

Утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома на улице Карла Маркса, 164. Предварительной версией ЧП называют взрыв бытового газа в квартире на втором этаже. Под завалами оказались погребены десятки человек. Всех, кого могли спасти, достали в первые сутки.

Надежды уже не оставалось, но на второй день из-под обломков послышался плач: выжил десятимесячный младенец. Его экстренно транспортировали в Москву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Магнитогорска снял рухнувший дом с дрона и помог спасателям предотвратить еще одно обрушение

В обвалившемся подъезде жил его знакомый, который погиб вместе с женой и годовалой дочкой (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вам известны детали этой трагедии?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: 8-902-616-06-06

Взрыв газа в Магнитогорске.Накануне Нового года, когда люди собирались отмечать праздник, на ул. Маркса в Магнитогорске в жилом доме взорвался газ. Есть погибшие. Под завалами находятся живые люди

Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-под обломков обрушившейся десятиэтажки в Магнитогорске достали 28 погибшего
Достали 27 тело: продолжается разбор завалов на месте взорвавшегося дома в Магнитогорске
Жертв уже 26: спасатели продолжают доставать тела из-под завалов в Магнитогорске
У места взрыва в Магнитогорске установили световой столб
Из-под завалов в Магнитогорске достали тело 25 погибшего
Семьям погибших от взрыва дома в Магнитогорске выплатят по миллиону рублей
Теперь 24: в Магнитогорске продолжают поднимать тела погибших
В Магнитогорске подняли тело 22-го погибшего
Для пострадавших при обрушении подъезда в Магнитогорске перевели более 7 млн рублей
Погибших в Магнитогорске начнут хоронить четвертого января
Одного из пострадавших при взрыве в магнитогорской многоэтажке доставят в Челябинск
Власти дали комментарий по поводу возможной связи взорвавшегося дома и сгоревшей маршрутки в Магнитогорске
Число погибших под завалами в Магнитогорске выросло до 21 человека
Зрители шоу «Голос» на Первом канале почтили память погибших в Магнитогорске
Разбор завалов в Магнитогорске приостановлен
Жители Магнитогорска выхаживают кошку, которую вытащили из-под завалов
Погибших в Магнитогорске уже 19
В день траура по погибшим у места взрыва в Магнитогорске прошел молебен
Вероника Скворцова о здоровье Ванюши Фокина: «Надеемся, что ребенок восстановится без дефектов»
Под завалами рухнувшего дома в Магнитогорске выжил попугай
В Челябинской области пьяный таксист устроил гонки с ДПС