21 погибшего от взрыва дома в Магнитогорске опознали
К вечеру 2 января в морг привезли два десятка тел погибших от обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Пресс-служба губернатора Челябинской области сообщает, что опознан 21 человек. Работы по извлечению тел из-под обломков продолжаются.
Утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома на улице Карла Маркса, 164. Предварительной версией ЧП называют взрыв бытового газа в квартире на втором этаже. Под завалами оказались погребены десятки человек. Всех, кого могли спасти, достали в первые сутки.
Надежды уже не оставалось, но на второй день из-под обломков послышался плач: выжил десятимесячный младенец. Его экстренно транспортировали в Москву.
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Взрыв газа в Магнитогорске.Накануне Нового года, когда люди собирались отмечать праздник, на ул. Маркса в Магнитогорске в жилом доме взорвался газ. Есть погибшие. Под завалами находятся живые люди
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