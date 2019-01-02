21 погибшего от взрыва дома в Магнитогорске опознали

2 Янв. 2019 2019-01-02T21:00:45+03:00

К этой минуте известно еще о шести найденных телах

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К вечеру 2 января в морг привезли два десятка тел погибших от обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Пресс-служба губернатора Челябинской области сообщает, что опознан 21 человек. Работы по извлечению тел из-под обломков продолжаются.

Утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома на улице Карла Маркса, 164. Предварительной версией ЧП называют взрыв бытового газа в квартире на втором этаже. Под завалами оказались погребены десятки человек. Всех, кого могли спасти, достали в первые сутки.

Надежды уже не оставалось, но на второй день из-под обломков послышался плач: выжил десятимесячный младенец. Его экстренно транспортировали в Москву.

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