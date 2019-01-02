2019-01-02T22:28:36+03:00
Происшествия

МЧС сообщило о 31 погибшем от обрушения подъезда в Магнитогорске

Без вести пропавшими числятся еще более десяти человек
Андрей АБРАМОВ
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Из-под завалов рухнувшего дома в Магнитогорске извлечено 30 тел. Фото: ГУ МЧС по Челябинской областиИз-под завалов рухнувшего дома в Магнитогорске извлечено 30 тел. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
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2 января на месте обрушения дома в Магнитогорске продолжается поисковая операция. По данным МЧС РФ извлечено 31 тело. Еще не все опознаны.

Ранним утром 31 декабря в жилой десятиэтажке на Карла Маркса, 164 в Магнитогорске рванул газ. По предварительным данным, эпицентр был в квартире на втором этаже. Следователи изучили место ЧП и пришли к выводу, что следов взрывчатых веществ не обнаружено.

Всех выживших сотрудники МЧС достали в первый день. В больнице остаются четверо пострадавших. Остальным уже разрешили выписаться. Настоящим чудом стало вызволение из-под обломков живого младенца. Ваню Фокина экстренно транспортировали в Москву. Несмотря на тяжелые травмы, врачи дают положительный прогноз.

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Взрыв газа в Магнитогорске прогремел примерно в 6 часов утра 31 декабря. Обрушился подъезд десятиэтажки по адресу пр. Карла Маркса, 164. Сейчас спасатели разбирают завалы — под ними могут находиться около 70 человек. На месте происшествия работает губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Также в город сталеваров вылетели глава МЧС России Евгений Зиничев и министр здравоохранения России Вероника Скворцова (подробности)

Отец спасенного в Магнитогорске младенца: «Не мог спать! Я под теплым одеялом, а он там под завалами на морозе»

Шли вторые сутки ада на земле: в Магнитогорске 31 декабря рухнул подъезд жилого дома. После взрыва газа рухнул весь пролет десятиэтажки. Под многотонной грудой камней оказались погребены четыре десятка человек. Всех, кого могли спасти, вытащили в первые часы. А дальше надежды уже не оставалось. Об этом открыто говорят врачи и спасатели (подробности)

Магнитогорск: последствия обрушения подъезда жилого дома.

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