33 погибших подняли из-под обломков рухнувшего подъезда в Магнитогорске

3 Янв. 2019 2019-01-03T05:55:07+03:00

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В среду, 2 января, спасателям, наконец, удалось добраться до тех мест в завалах, где находилась большая часть пострадавших. За минувшие сутки из руин подняли больше 15 человек. Увы, но все они мертвые.

По данным МЧС на этот час, под завалами остаются 8 жильцов разрушенного подъезда. 33 погибших, детей и взрослых, уже подняты из руин.

По всей Челябинской области в этот день в знак траура по погибшим приспущены государственные флаги, на местных телеканалах нет развлекательных передач. Люди несут живые цветы, игрушки и свечи к народному мемориалу у места взрыва.

Основной версией произошедшего остается взрыв бытового газа.

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В обвалившемся подъезде жил его знакомый, который погиб вместе с женой и годовалой дочкой (далее).