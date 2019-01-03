33 погибших подняли из-под обломков рухнувшего подъезда в Магнитогорске
В среду, 2 января, спасателям, наконец, удалось добраться до тех мест в завалах, где находилась большая часть пострадавших. За минувшие сутки из руин подняли больше 15 человек. Увы, но все они мертвые.
По данным МЧС на этот час, под завалами остаются 8 жильцов разрушенного подъезда. 33 погибших, детей и взрослых, уже подняты из руин.
По всей Челябинской области в этот день в знак траура по погибшим приспущены государственные флаги, на местных телеканалах нет развлекательных передач. Люди несут живые цветы, игрушки и свечи к народному мемориалу у места взрыва.
Основной версией произошедшего остается взрыв бытового газа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Магнитогорска снял рухнувший дом с дрона и помог спасателям предотвратить еще одно обрушение
В обвалившемся подъезде жил его знакомый, который погиб вместе с женой и годовалой дочкой (далее).
Магнитогорск: последствия обрушения подъезда жилого дома.