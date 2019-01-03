2019-01-03T06:31:50+03:00
Происшествия

36 человек отыскали поисковики на месте рухнувшего дома в Магнитогорске

Разбор завалов длился всю ночь
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Из-под завалов извлечено 36 тел.Из-под завалов извлечено 36 тел.
Изменить размер текста:

В Магнитогорске поисково-спасательная операция на месте обрушения подъезда продолжается четвертый день. Работы не останавливают ни на минуту. По состоянию на утро 3 января МЧС РФ сообщает о 36 телах, которые достали из-под обломков.

Среди погибших шестеро детей. Ранним утром 31 декабря в многоэтажке на Карла Маркса, 164 взорвался бытовой газ. От этого обрушился целый пролет подъезда. Под зававлами оказались десятки человек. В первые часы операции удалось вытащить несколько выживших.

Чудом стало вызволение из-под обломков младенца Вани Фокина. Он пролежал под грудой камней 36 часов. Спасатели говорят, что его спасло одеялко. Мальчика перевезли в Москву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Магнитогорска снял рухнувший дом с дрона и помог спасателям предотвратить еще одно обрушение

В обвалившемся подъезде жил его знакомый, который погиб вместе с женой и годовалой дочкой (далее).

Спасательная операция на месте обрушения в Магнитогорске.На месте частично разрушенного от взрыв газа дома, продолжаются спасательные работы

Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Магнитогорска предлагают увековечить память жертв трагедии
Тела 22 погибших от обрушения в Магнитогорске опознаны
Хозяева кошки, спасенной из-под завалов в Магнитогорске, погибли
Звезда NHL Малкин написал на коньках слова поддержки пострадавшим от взрыва в Магнитогорске
Жители уцелевших подъездов в Магнитогорске смогут попасть в квартиры на полчаса
37 жертву обрушения в Магнитогорске достали из-под обломков
Жители Магнитогорска просят эвакуировать животных из заблокированных при взрыве квартир
33 погибших подняли из-под обломков рухнувшего подъезда в Магнитогорске
МЧС сообщило о 31 погибшем от обрушения подъезда в Магнитогорске
«Металлург» и «Трактор» проведут домашнюю серию матчей в траурных повязках
Мама Ванюши Фокина улыбнулась, когда увидела это
Из-под обломков обрушившейся десятиэтажки в Магнитогорске достали 28 погибшего
21 погибшего от взрыва дома в Магнитогорске опознали