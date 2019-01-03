36 человек отыскали поисковики на месте рухнувшего дома в Магнитогорске

3 Янв. 2019 2019-01-03T06:31:50+03:00

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В Магнитогорске поисково-спасательная операция на месте обрушения подъезда продолжается четвертый день. Работы не останавливают ни на минуту. По состоянию на утро 3 января МЧС РФ сообщает о 36 телах, которые достали из-под обломков.

Среди погибших шестеро детей. Ранним утром 31 декабря в многоэтажке на Карла Маркса, 164 взорвался бытовой газ. От этого обрушился целый пролет подъезда. Под зававлами оказались десятки человек. В первые часы операции удалось вытащить несколько выживших.

Чудом стало вызволение из-под обломков младенца Вани Фокина. Он пролежал под грудой камней 36 часов. Спасатели говорят, что его спасло одеялко. Мальчика перевезли в Москву.

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В обвалившемся подъезде жил его знакомый, который погиб вместе с женой и годовалой дочкой (далее).