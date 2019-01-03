2019-01-03T07:10:09+03:00
Происшествия

Хозяева кошки, спасенной из-под завалов в Магнитогорске, погибли

Животное заберут их близкие родственники
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Животное пока находится в ветклинике. Фото: Ксения Калугина.Животное пока находится в ветклинике. Фото: Ксения Калугина.
Изменить размер текста:

Если бы владельцы кошки нашлись, это было бы чудом. Но чуда не произошло. Их тела достали из-под завалов.

— Хозяева кошки погибли. Кошечку после похорон заберут родители погибших. Всем спасибо за помощь. Очень жаль, что так сложилась судьба несчастных людей. Скорбим, — написала на своей странице во «ВКонтакте» волонтер Ксения Калугина.

Питомца достали спасатели из рухнувшего дома на Карла Маркса, 164. Кошка сильно замерзла, получила травмы. Неравнодушные жители укутали ее в одеяло и отвезли в ветклинику.

Ксения пыталась найти хозяев кошки через соцсети. Ее пост с объявлением о поиске посмотрели 11 тысяч человек. Сегодня ночью она узнала, что владельцев кошки нет в живых.

Сейчас животное в клинике под присмотром врачей, ей сделали операцию на ухо. После похорон хозяев кошку заберут домой их родные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Магнитогорска просят эвакуировать животных из заблокированных при взрыве квартир

Достать их можно только через окно (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Магнитогорска предлагают увековечить память жертв трагедии
Тела 22 погибших от обрушения в Магнитогорске опознаны
Звезда NHL Малкин написал на коньках слова поддержки пострадавшим от взрыва в Магнитогорске
Жители уцелевших подъездов в Магнитогорске смогут попасть в квартиры на полчаса
37 жертву обрушения в Магнитогорске достали из-под обломков
Жители Магнитогорска просят эвакуировать животных из заблокированных при взрыве квартир
36 человек отыскали поисковики на месте рухнувшего дома в Магнитогорске
33 погибших подняли из-под обломков рухнувшего подъезда в Магнитогорске
МЧС сообщило о 31 погибшем от обрушения подъезда в Магнитогорске
«Металлург» и «Трактор» проведут домашнюю серию матчей в траурных повязках
Мама Ванюши Фокина улыбнулась, когда увидела это
Из-под обломков обрушившейся десятиэтажки в Магнитогорске достали 28 погибшего
21 погибшего от взрыва дома в Магнитогорске опознали