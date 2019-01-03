Хозяева кошки, спасенной из-под завалов в Магнитогорске, погибли

3 Янв. 2019 2019-01-03T07:10:09+03:00

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Если бы владельцы кошки нашлись, это было бы чудом. Но чуда не произошло. Их тела достали из-под завалов.

— Хозяева кошки погибли. Кошечку после похорон заберут родители погибших. Всем спасибо за помощь. Очень жаль, что так сложилась судьба несчастных людей. Скорбим, — написала на своей странице во «ВКонтакте» волонтер Ксения Калугина.

Питомца достали спасатели из рухнувшего дома на Карла Маркса, 164. Кошка сильно замерзла, получила травмы. Неравнодушные жители укутали ее в одеяло и отвезли в ветклинику.

Ксения пыталась найти хозяев кошки через соцсети. Ее пост с объявлением о поиске посмотрели 11 тысяч человек. Сегодня ночью она узнала, что владельцев кошки нет в живых.

Сейчас животное в клинике под присмотром врачей, ей сделали операцию на ухо. После похорон хозяев кошку заберут домой их родные.

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