СМИ: из оцепления в Магнитогорске полицейские вывели человека в наручниках

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:07:59+03:00

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За поисково-спасательной операцией в Магнитогорске с места событий в эти дни наблюдают представители СМИ.

Буквально несколько минут появилось сообщение наших коллег, что с оцепленной территории только что вывели мужчину в наручниках. Его сопровождали трое полицейских. Человека в наручниках усадили в служебный УАЗ.

«Комсомолка» пытается получить комментарии следственных органов и полиции. В МЧС прокомментировать ситуацию пока не могут, так как представители ведомства не располагают информацией о работе коллег.

Прокомментировать ситуацию немного позже пообещали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Ее сотрудники уточняют фактуру в Магнитогорске.

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