СМИ: из оцепления в Магнитогорске полицейские вывели человека в наручниках
За поисково-спасательной операцией в Магнитогорске с места событий в эти дни наблюдают представители СМИ.
Буквально несколько минут появилось сообщение наших коллег, что с оцепленной территории только что вывели мужчину в наручниках. Его сопровождали трое полицейских. Человека в наручниках усадили в служебный УАЗ.
«Комсомолка» пытается получить комментарии следственных органов и полиции. В МЧС прокомментировать ситуацию пока не могут, так как представители ведомства не располагают информацией о работе коллег.
Прокомментировать ситуацию немного позже пообещали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Ее сотрудники уточняют фактуру в Магнитогорске.
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