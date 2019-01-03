2019-01-03T09:31:42+03:00
Общество

Жители Челябинска соберутся на Алом поле почтить память погибших в Магнитогорске

Траурная акция начнется в 15.00 у «Орленка»
Ирина ГОЛЛАЙ
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Чтобы разделить горе с близкими пострадавших от взрыва, люди приносят на место ЧП цветы.Чтобы разделить горе с близкими пострадавших от взрыва, люди приносят на место ЧП цветы.Фото: Евгений ЧУФАРОВ
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Четвертый день жители Магнитогорска несут цветы, свечи, игрушки во двор разрушенного жилого дома в Магнитогорске. Москвичи возлагают цветы у представительства региона в российской столице. Народный мемориал появится и в Челябинске.

В четверг, 3 января, челябинцев приглашают возложить цветы в память о погибших людях у памятника «Орленок» на Алом поле. В 15.00 здесь начнется акция «Магнитка, мы с тобой!».

Напомним, утром 31 декабря в центре Магнитогорска обрушился целый подъезд жилого дома. На данный момент из-под завалов достали чуть менее 40 тел погибших, несколько человек все еще остаются погребенными под грудой камней.

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А тем временем именем спасенного мальчика предалагют назвать одну из улиц Магнитогорска и построить в память о страшной трагедии храм (далее).

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