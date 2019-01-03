2019-01-03T10:01:47+03:00
Общество

Девятилетнюю девочку вторые сутки ищут в Челябинской области

Юля Лисуненко ушла на прогулку и не вернулась
Ирина ГОЛЛАЙ
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Фото: ГУ МВД по Челябинской области.Фото: ГУ МВД по Челябинской области.
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В среду, 2 января, пропала девятилетняя школьница из Коркино. Юлия Лисуненко не вернулась с вечерней прогулки. Мама девочки попыталась найти ее самостоятельно, а затем обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

— Весь личный состав полиции города тут же подняли по тревоге. Начались поиски. Участковые до сих пор обходят местность и разговаривают с жильцами. Опрошены одноклассники пропавшей девочки. Раздаются листовки с ее приметами. На улицы выведены дополнительные патрули. К поискам подключены волонтеры, — рассказывают в пресс-службе.

Если вы видели эту девочку или знаете, где она, позвоните в отдел полиции Коркино по телефону 8 (35152) 3-71-00 либо сообщите об этом в ближайший отдел полиции.

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