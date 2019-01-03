2019-01-03T09:59:02+03:00
Происшествия

Похороны погибших под завалами в Магнитогорске начнутся с 4 января

В течение трех дней похоронят 16 человек
Сергей УФИМЦЕВ
Поделиться:
Неподалеку от завалов появился мемориал погибшим.Неподалеку от завалов появился мемориал погибшим.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Похороны погибших в магнитогорской трагедии начнутся с 4 января. В этот день похоронят шесть человек. 5 января — еще девять, и 7 января — одного. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

По данным на 11 часов утра 3 января, погибшими числятся 37 человек. Разбор завалов продолжается. Родственники погибших утверждают, что им пока не отдают тела из моргов. Судмедэкспертизы еще не окончены.

Напомним, взрыв прогремел по адресу пр. Карла Маркса, 164 31 декабря в 6 часов утра. Обвалился подъезд многоэтажки. Основная версия трагедии — взрыв газа.

Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В полиции рассказали, почему из оцепления в Магнитогорске вывели человека в наручниках
Предпенсионерам из Челябинской области дадут возможность освоить новую профессию бесплатно
Найдено тело 38-го погибшего при обрушении в Магнитогорске
МЧС: погибших в Магнитогорске может быть больше, чем указано в списках
Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске начали пускать в квартиры
Девятилетнюю девочку вторые сутки ищут в Челябинской области
Сотрудники колоний Магнитогорска развернули полевые кухни для спасателей на месте обрушения дома
Жители Челябинска соберутся на Алом поле почтить память погибших в Магнитогорске
Власти утвердили новые размеры компенсации пострадавшим от обрушения в Магнитогорске
СМИ: из оцепления в Магнитогорске полицейские вывели человека в наручниках
Жители Магнитогорска предлагают увековечить память жертв трагедии
Тела 22 погибших от обрушения в Магнитогорске опознаны
Хозяева кошки, спасенной из-под завалов в Магнитогорске, погибли
Звезда NHL Малкин написал на коньках слова поддержки пострадавшим от взрыва в Магнитогорске
Жители уцелевших подъездов в Магнитогорске смогут попасть в квартиры на полчаса
37 жертву обрушения в Магнитогорске достали из-под обломков
Жители Магнитогорска просят эвакуировать животных из заблокированных при взрыве квартир
36 человек отыскали поисковики на месте рухнувшего дома в Магнитогорске
33 погибших подняли из-под обломков рухнувшего подъезда в Магнитогорске
МЧС сообщило о 31 погибшем от обрушения подъезда в Магнитогорске
«Металлург» и «Трактор» проведут домашнюю серию матчей в траурных повязках
Мама Ванюши Фокина улыбнулась, когда увидела это
Из-под обломков обрушившейся десятиэтажки в Магнитогорске достали 28 погибшего
21 погибшего от взрыва дома в Магнитогорске опознали