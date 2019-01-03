Похороны погибших под завалами в Магнитогорске начнутся с 4 января

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:59:02+03:00

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Похороны погибших в магнитогорской трагедии начнутся с 4 января. В этот день похоронят шесть человек. 5 января — еще девять, и 7 января — одного. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

По данным на 11 часов утра 3 января, погибшими числятся 37 человек. Разбор завалов продолжается. Родственники погибших утверждают, что им пока не отдают тела из моргов. Судмедэкспертизы еще не окончены.

Напомним, взрыв прогремел по адресу пр. Карла Маркса, 164 31 декабря в 6 часов утра. Обвалился подъезд многоэтажки. Основная версия трагедии — взрыв газа.