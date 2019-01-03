Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске начали пускать в квартиры

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:21:16+03:00

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Жителям пятого, шестого и восьмого подъездов дали два получасовых окна, чтобы попасть в свои квартиры. Люди смогут забрать все необходимые вещи и документы с 12 до 12:30 и с 16 до 16:30. Их будут сопровождать спасатели и полицейские, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По данным на 12 часов 3 января, из-под завалов достали 43 человека. 37 человек погибли, среди них шестеро детей. Разбор завалов продолжается. Также есть угроза дальнейшего обрушения дома.

Напомним, взрыв прогремел 31 декабря в 6 часов утра в многоэтажке по адресу пр. Карла Маркса, 164. Обрушился седьмой подъезд.