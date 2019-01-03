МЧС: погибших в Магнитогорске может быть больше, чем указано в списках

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:36:39+03:00

Специалисты не исключают, что в рухнувшем подъезде были неучтенные гости

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Разбор завалов на месте рухнувшего подъезда в Магнитогорске будут вести до последнего камня, говорят в эти часы представители МЧС. Специалисты не исключают, что под грудой камней могут быть неучтенные жертвы.

— Пока пропавшими без вести числятся четверо человек. Однако нельзя исключить, что у жильцов обрушившихся квартир в ту ночь были гости, — говорят в ведомстве.

Поисково-спасательная операция продолжается уже четвертые сутки. По фото с места события видно, что завалы практически разобрали. После взрыва их высота доходила почти до третьего этажа.

Многоэтажный дом на проспекте Карла Маркса в центре Магнитогорска обрушился рано утром 31 декабря. Основной версией обрушения считают взрыв бытового газа.

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