МЧС: погибших в Магнитогорске может быть больше, чем указано в списках
Разбор завалов на месте рухнувшего подъезда в Магнитогорске будут вести до последнего камня, говорят в эти часы представители МЧС. Специалисты не исключают, что под грудой камней могут быть неучтенные жертвы.
— Пока пропавшими без вести числятся четверо человек. Однако нельзя исключить, что у жильцов обрушившихся квартир в ту ночь были гости, — говорят в ведомстве.
Поисково-спасательная операция продолжается уже четвертые сутки. По фото с места события видно, что завалы практически разобрали. После взрыва их высота доходила почти до третьего этажа.
Многоэтажный дом на проспекте Карла Маркса в центре Магнитогорска обрушился рано утром 31 декабря. Основной версией обрушения считают взрыв бытового газа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Родственники погибших рассказали, что из моргов не отдают тела погибших
Жертв трагедии предлагают похоронить в один день (далее).
Спасательная операция в Магнитогорске: день 3.Число жертв трагедии в Магнитогорске превысило 30 человек. Под завалами ещё могут находиться люди. Поисково-спасательная операция продолжается