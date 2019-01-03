2019-01-03T11:41:43+03:00
Общество

В полиции рассказали, почему из оцепления в Магнитогорске вывели человека в наручниках

Задержанный находится в УВД
Ирина ГОЛЛАЙ
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Подозрительного мужчину вычислили среди пришедших во двор горожан.Подозрительного мужчину вычислили среди пришедших во двор горожан.Фото: Евгений ЧУФАРОВ
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В четверг, 3 января, полиция задержала во дворе рухнувшего дома в Магнитогорске подозрительного мужчину. Он оказался очень похожим на человека, который ранее был объявлен в розыск за тяжкое преступление, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

— Речь идет о преступлении, которое было совершено гораздо раньше трагических событий во дворе дома по Карла Маркса. Оно не связано со взрывом газа 31 декабря. Полицейские просто заметили человека, который очень похож на преступника, и задержали его, чтобы установить личность.

Задержанного отвезли в Орджоникидзевский отдел полиции Магнитогорска.

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