Пострадавшие магнитогорцы приходят за выплатами в сопровождении силовиков с автоматами

3 Янв. 2019 2019-01-03T14:34:04+03:00

Люди начали приходить за выплатами в почтовое отделение. Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

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Жильцы дома, в котором взорвался газ 31 декабря, начали получать компенсации. 3 января Люди приходят за деньгами в сопровождении силовиков с автоматами. Об этом сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Ульяна Шевченко, которая находится в почтовом отделении, где выдают деньги пострадавшим.

— Компенсации выдают наличкой, — отметила журналист «КП».

Напомним, губернатор Челябинской области Борис Дубровский определил следующие суммы материальной помощи пострадавшим от взрыва:

500 тыс. руб. — на семью, проживавшую в собственной трехкомнатной квартире или проживающую по договору социального найма;

400 тыс. руб. — на семью, проживавшую в собственной двухкомнатной квартире или проживающую по договору социального найма;

300 тыс. руб. — на семью, проживавшую в собственной однокомнатной квартире или проживающую по договору социального найма;

50 тыс. руб. — на человека, фактически проживавшего, но не зарегистрированного

50 тыс. руб. — на человека, фактически проживавшего, зарегистрированного, но не являющегося собственником

10 тыс. руб. — единовременная материальная помощь (на человека)

31,5 тыс. руб. — на организацию похорон одного человека

Также всем пострадавшим будет куплено новое жилье.