Пострадавшие магнитогорцы приходят за выплатами в сопровождении силовиков с автоматами
Жильцы дома, в котором взорвался газ 31 декабря, начали получать компенсации. 3 января Люди приходят за деньгами в сопровождении силовиков с автоматами. Об этом сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Ульяна Шевченко, которая находится в почтовом отделении, где выдают деньги пострадавшим.
— Компенсации выдают наличкой, — отметила журналист «КП».
Напомним, губернатор Челябинской области Борис Дубровский определил следующие суммы материальной помощи пострадавшим от взрыва:
500 тыс. руб. — на семью, проживавшую в собственной трехкомнатной квартире или проживающую по договору социального найма;
400 тыс. руб. — на семью, проживавшую в собственной двухкомнатной квартире или проживающую по договору социального найма;
300 тыс. руб. — на семью, проживавшую в собственной однокомнатной квартире или проживающую по договору социального найма;
50 тыс. руб. — на человека, фактически проживавшего, но не зарегистрированного
50 тыс. руб. — на человека, фактически проживавшего, зарегистрированного, но не являющегося собственником
10 тыс. руб. — единовременная материальная помощь (на человека)
31,5 тыс. руб. — на организацию похорон одного человека
Также всем пострадавшим будет куплено новое жилье.
Слёзы и свечи на месте магнитогорской трагедии.
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