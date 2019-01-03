2019-01-03T14:34:04+03:00
Происшествия

Пострадавшие магнитогорцы приходят за выплатами в сопровождении силовиков с автоматами

С 3 января жителям обрушившегося дома начали выплачивать компенсации
Ульяна ШЕВЧЕНКОСергей УФИМЦЕВ
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Люди начали приходить за выплатами в почтовое отделение.Люди начали приходить за выплатами в почтовое отделение.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Жильцы дома, в котором взорвался газ 31 декабря, начали получать компенсации. 3 января Люди приходят за деньгами в сопровождении силовиков с автоматами. Об этом сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Ульяна Шевченко, которая находится в почтовом отделении, где выдают деньги пострадавшим.

— Компенсации выдают наличкой, — отметила журналист «КП».

Напомним, губернатор Челябинской области Борис Дубровский определил следующие суммы материальной помощи пострадавшим от взрыва:

500 тыс. руб. — на семью, проживавшую в собственной трехкомнатной квартире или проживающую по договору социального найма;

400 тыс. руб. — на семью, проживавшую в собственной двухкомнатной квартире или проживающую по договору социального найма;

300 тыс. руб. — на семью, проживавшую в собственной однокомнатной квартире или проживающую по договору социального найма;

50 тыс. руб. — на человека, фактически проживавшего, но не зарегистрированного

50 тыс. руб. — на человека, фактически проживавшего, зарегистрированного, но не являющегося собственником

10 тыс. руб. — единовременная материальная помощь (на человека)

31,5 тыс. руб. — на организацию похорон одного человека

Также всем пострадавшим будет куплено новое жилье.

Слёзы и свечи на месте магнитогорской трагедии.

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