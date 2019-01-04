Утро в Магнитогорске началось с минуты молчания
4 января утром перед разрушенным домом выстроились губернатор Челябинской области Борис Дубровский, его заместитель, митрополит Магнитогорска и сотрудники МЧС. Они почтили минутой молчания память жертв взрыва бытового газа, которых сегодня насчитывается 39 человек.
Последнее тело погибшего достали из-под завалов вечером 3 января. Спасательная операция подошла к концу. Сегодня снова предстоит забор завалов. Кроме того, разрушенное здание начали обносить строительным забором.
Дом начали обносить строительным забором. Фото: пресс-служба Губернатора Челябинской области
Напомним, взрыв прогремел 31 декабря в 6 часов утра в доме по адресу пр. Карла Маркса, 164. Обрушился седьмой подъезд.
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