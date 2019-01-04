Всех погибших при взрыве газа в Магнитогорске опознали
Все 39 погибших жителей дома 164 по пр. Карла Маркса в Магнитогорске опознаны. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян. Вчера, 3 января, вечером из-под завалов достали последнее тело жертвы обрушения подъезда. Это была женщина.
Тела сначала увозили на судмедэкспертизу, а потом передавали родственникам. Сегодня, 4 января, пройдут первые похороны жертв трагедии.
Напомним, взрыв прогремел 31 декабря в 6 часов утра. Обрушился седьмой подъезд. Спасательная операция завершена.
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