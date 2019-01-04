Минздрав рассказал о состоянии пациентов, пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске
В больницах сейчас остаются четверо пострадавших при обрушении подъезда в Магнитогорске. В Министерстве здравоохранения Челябинской области сообщают, что завтра, 5 января, планируют выписать женщину. Сейчас она находится под наблюдением врачей Магнитогорска.
Еще одного пациента перевели в Челябинскую областную больницу и успешно прооперировали. Но состояние больного на сегодняшний день остается стабильно тяжелое.
Состояние мальчика Вани Фокина, доставленного в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, также остается стабильным.
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