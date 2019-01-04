Новый мусорный коллапс? В Челябинске горят переполненные контейнеры с отходами

4 Янв. 2019 2019-01-04T11:38:30+03:00

При этом уже начал действовать повышенный тариф на вывоз ТБО

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Жители Челябинска беспокоятся, что в городе назревает новый мусорный коллапс. В некоторые дворы мусоровозы не заезжали чуть ли не с прошлого года, пишут в соцсетях жители города. А так как многие проводят праздники дома, то и горы отходов растут быстро.

Кто-то «решил проблему», просто опорожнив контейнеры тут же на площадке. А кто-то от злости на коммунальщиков вообще поджег мусор. Жительница северо-запада выложила в соцсети видео, как пожарная машина тушит пламя возле мусорных контейнергов на ул. Чичерина.

— Вчера приехал мусоровоз, опустошил контейнеры. А гора мусора рядом как была, так и осталась. Вот она и горит теперь, — комментирует за кадром автор видео Мария Осипова.

В группе «Парковый Челябинск» в VK выложили фото горы мусора с подписью «Как вам уборка по новому тарифу?»

Челябинск, Парковый микрорайон. Фото: vk.com/parkoviy_74

— На Краснопольском также. Делают повторный мусорный коллапс, чтобы деньжат срубить и тарифчик оправдать... — прокомментировал подписчик группы Илья Ураганов.

Впрочем, не только в Челябинске такая ситуация. Жалуются жители со всей области, например, из Озерска. А также из соседнего Зауралья.

Жалобы начали поступать уже 1 января. Тогда некоторые горожане оправдали переполненные контейнеры праздничной ночью. Но с тех пор ситуация не изменилась.

Озерск. Фото: Александра Казанцева

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