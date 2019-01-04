2019-01-04T11:38:30+03:00
Общество

Новый мусорный коллапс? В Челябинске горят переполненные контейнеры с отходами

При этом уже начал действовать повышенный тариф на вывоз ТБО
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Кадр из Видео Марии ОсиповойКадр из Видео Марии Осиповой
Изменить размер текста:

Жители Челябинска беспокоятся, что в городе назревает новый мусорный коллапс. В некоторые дворы мусоровозы не заезжали чуть ли не с прошлого года, пишут в соцсетях жители города. А так как многие проводят праздники дома, то и горы отходов растут быстро.

Кто-то «решил проблему», просто опорожнив контейнеры тут же на площадке. А кто-то от злости на коммунальщиков вообще поджег мусор. Жительница северо-запада выложила в соцсети видео, как пожарная машина тушит пламя возле мусорных контейнергов на ул. Чичерина.

— Вчера приехал мусоровоз, опустошил контейнеры. А гора мусора рядом как была, так и осталась. Вот она и горит теперь, — комментирует за кадром автор видео Мария Осипова.

В группе «Парковый Челябинск» в VK выложили фото горы мусора с подписью «Как вам уборка по новому тарифу?»

Челябинск, Парковый микрорайон. Фото: vk.com/parkoviy_74

Челябинск, Парковый микрорайон. Фото: vk.com/parkoviy_74

— На Краснопольском также. Делают повторный мусорный коллапс, чтобы деньжат срубить и тарифчик оправдать... — прокомментировал подписчик группы Илья Ураганов.

Впрочем, не только в Челябинске такая ситуация. Жалуются жители со всей области, например, из Озерска. А также из соседнего Зауралья.

Жалобы начали поступать уже 1 января. Тогда некоторые горожане оправдали переполненные контейнеры праздничной ночью. Но с тех пор ситуация не изменилась.

Озерск. Фото: Александра Казанцева

Озерск. Фото: Александра Казанцева

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рекламу долой: в Челябинске появился новый «супергерой» Адблок-мэн
Минздрав рассказал о состоянии пациентов, пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске
Начались похороны погибших от взрыва газа в Магнитогорске
В социальных сетях запустили хэштег #Ваняживи в поддержку малыша, спасенного в Магнитогорске
Всех погибших при взрыве газа в Магнитогорске опознали
Утро в Магнитогорске началось с минуты молчания
Хоровод в день траура: управляющая компания устроила праздник, когда Челябинская область скорбела по жертвам обрушения в Магнитогорске
Из-под завалов рухнувшего дома в Магнитогорске достают выживших питомцев
Пострадавший при взрыве дом в Магнитогорске разделят на две части
Найдено тело 39-го погибшего при взрыве в Магнитогорске
Пострадавшие магнитогорцы приходят за выплатами в сопровождении силовиков с автоматами
Состояние 10-месячного Вани Фокина, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, улучшилось
В полиции рассказали, почему из оцепления в Магнитогорске вывели человека в наручниках
Предпенсионерам из Челябинской области дадут возможность освоить новую профессию бесплатно
Найдено тело 38-го погибшего при обрушении в Магнитогорске
МЧС: погибших в Магнитогорске может быть больше, чем указано в списках
Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске начали пускать в квартиры