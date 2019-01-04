2019-01-04T12:03:15+03:00
Общество

Рекламу долой: в Челябинске появился новый «супергерой» Адблок-мэн

Он сдирает незаконные вывески и баннеры
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: https://vk.com/chel_dtpФото: https://vk.com/chel_dtp
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В группе «На дорогах Челябинска» в VK выложили фото демонтажа рекламной конструкции. Со слов очевидца, это была не официальная акция, а деятельность нового самопровозглашенного «супергероя». Назвался он Адблок-мэн.

Мнения на его счет разделились. Одни называют самодеятельность активиста незаконной:

— Как по мне — обычное хулиганство, — высказался подписчик группы Евгений Гуськов.

— Даже если она не законная, то уж точно не кому не мешает, — подержал его Дмитрий Лукьянов.

Другие пишут, что не нужно защищать такую рекламу:

— Подобные указатели и всякие баннеры на заборах в 99,9% случаев незаконны. Они могут закрывать обзор для водителей, мешать проходу людей, — прокомментировал Андрей Фролов.

Напомним, что в Челябинске за чистоту, удобство и современный облик города борются Чистомэн, Челябинский Урбанист, а теперь и Адблок-мэн...

— Челябинск — новая планета Марвел... — пошутил по этому поводу Евгений Чернышев.

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