Рекламу долой: в Челябинске появился новый «супергерой» Адблок-мэн
В группе «На дорогах Челябинска» в VK выложили фото демонтажа рекламной конструкции. Со слов очевидца, это была не официальная акция, а деятельность нового самопровозглашенного «супергероя». Назвался он Адблок-мэн.
Мнения на его счет разделились. Одни называют самодеятельность активиста незаконной:
— Как по мне — обычное хулиганство, — высказался подписчик группы Евгений Гуськов.
— Даже если она не законная, то уж точно не кому не мешает, — подержал его Дмитрий Лукьянов.
Другие пишут, что не нужно защищать такую рекламу:
— Подобные указатели и всякие баннеры на заборах в 99,9% случаев незаконны. Они могут закрывать обзор для водителей, мешать проходу людей, — прокомментировал Андрей Фролов.
Напомним, что в Челябинске за чистоту, удобство и современный облик города борются Чистомэн, Челябинский Урбанист, а теперь и Адблок-мэн...
— Челябинск — новая планета Марвел... — пошутил по этому поводу Евгений Чернышев.
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