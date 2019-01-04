2019-01-04T14:30:32+03:00
Происшествия

В Магнитогорске больше не будут подавать газ в обрушившийся дом

Об этом сообщила пресс-служба губернатора
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: МЧСФото: МЧС
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Взрыв бытового газа в доме по улице Карла Маркса унес 39 жизней его жителей. Расследование причин ЧП продолжается. Однако, стало известно, что газ больше в этот дом подаваться не будет. Об этом сегодня, 4 января, сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области.

Напомним, взрыв прогремел 31 декабря в 6 часов утра в Магнитогорске. Обрушился седьмой подъезд. Погибшими числятся 39 человек. Сегодня, 4 января, начались похороны. На них семьям погибших выделили средства из областного бюджета. Кроме того, всем, кто потерял свое жилье, власти купят новые квартиры.

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