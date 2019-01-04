Жители Магнитогорска предлагают поставить на месте трагедии монумент в виде спасателя с ребенком

4 Янв. 2019 2019-01-04T16:11:08+03:00

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На месте взрыва газа установят мемориал. Жители Магнитогорска не раз высказывали эту идею, и губернатор ее поддержал. Пока не известно, как будет выглядеть мемориал. В соцсетях активно обсуждают будущий проект.

— Женщина медик с грудным ребенком на руках, — начал местный житель Константин Осокин в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в VK.

— Тогда лучше спасатель с ребенком, — предложила подписчица группы Виктория.

Ее идея понравилась большинству. Люди решили: такой монумент символизирует что, жизнь продолжается. Всех вдохновила история чудесного спасения 11-месячного Вани Фокина. Напомним, малыш 35 часов пролежал под завалами, но выжил. И у него остались силы звать на помощь.

Каждый в соцсетях хочет внести свою лепту. Кто-то написал, что нужно посадить рядом с сотрудником МЧС собаку — она нашла Ванечку. Кто-то — еще и попугайчика на плечо добавить как символ спасенных животных.

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