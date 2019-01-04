В Магнитогорске бесплатно раздают цветы для погибших

4 Янв. 2019 2019-01-04T16:45:49+03:00

А таксисты не берут денег за проезд

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Для кого-то трагедия, к сожалению, стала поводом поругаться в соцсетях на тему, кто больше скорбит. Но многие жители Магнитогорска показали свое неравнодушие и сочувствие делом.

— Искала вчера цветы, и наткнулась случайно на объявление о том, что одна компания раздает их бесплатно. Была приятно удивлена, — написала Татьяна Суханова в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

В объявлении на сайте цветочного салона сказано, что желающие возложить цветы погибшим от взрыва газа могут взять их бесплатно. Магазин специально для этого заготовил букеты.

— Я покупала в другом салоне розы по 110 рублей. Когда сказала, что мне две штуки, услышала в ответ «Берите обе за сто», — добавила Ангелина Тимирбаева.

Многие жители Магнитогорска в эти дни покупали цветы, поэтому недорогие быстро закончились. Но в соцсетях рассказывают, что цветочники стали продавать оставшиеся роскошные розы по цене гвоздик — чтобы все желающие могли почтить память погибших.

Но не только цветочники проявляли доброту.

— А меня вчера таксист на серебристой 12-й вез с Октябрьской до места трагедии и категорически отказался взять деньги за проезд. Парень, знай, мы на эти деньги банку кофе купили спасателям, — написала в соцсети Елена Березина.

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