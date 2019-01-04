2019-01-04T17:38:03+03:00
Общество

Неизвестные распространяют листовки с рекомендацией не ездить в Магнитогорск

Текст объявления обсуждают в соцсетях
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Немало информационных вбросов попало в соцсети после взрыва бытового газа. Похоже, это еще один. Кто-то сфотографировал (вероятно, перед этим сам же и напечатал) и выложил в группе «Черное&Белое Магнитогорск» листовку со странным содержанием. Ее авторы рекомендуют «в связи с произошедшими событиями (имеется в виду обрушение подъезда), воздержаться от поездок в Магнитогорск».

Листовку сфотографировали в Башкирии. Жители Магнитогорска возмутились, почему это их территория вдруг стала такой страшной для соседей, и зачем нагнетать панику.

В листовке указаны номера телефонов отдела МВД по Белорецкому району республики Башкортостан. Звоним.

— Нам уже звонили жители с этим вопросом. Нет, никаких листовок, касающихся Магнитогорска, мы не распространяли, — ответил дежурный.

Пользователи соцсетей уверяют, что сфотографировали объявление на территории горно-лыжного центра «Абзаково». Звоним туда.

— Мы не видели у себя таких объявлений. Это точно не наше, — ответила администратор.

На объявлении нет никаких печатей и даже подписи, кому принадлежит авторство данного сочинения. Делаем вывод, что кто-то из личных побуждений решил распространить этот текст.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Магнитогорска снял рухнувший дом с дрона и помог спасателям предотвратить еще одно обрушение

В обвалившемся подъезде жил его знакомый, который погиб вместе с женой и годовалой дочкой. (подробности)

Что привело к трагедии в Магнитогорске?

00:00
00:00

Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Взрыв газа в Магнитогорске: Режим ЧС регионального уровня снят
В Магнитогорске попрощались со спасателями, которые прилетали на обрушение дома
В Магнитогорске из обрушившегося дома достали собаку и шесть кошек
«Трактор» выиграл у «Амура» и укрепил позицию в зоне плей-офф
В Магнитогорске бесплатно раздают цветы для погибших
Жители Магнитогорска предлагают поставить на месте трагедии монумент в виде спасателя с ребенком
В Магнитогорске больше не будут подавать газ в обрушившийся дом
На месте взрыва в Магнитогорске поставят мемориал
Криминалисты рассказали о расследовании причин взрыва в Магнитогорске
Рекламу долой: в Челябинске появился новый «супергерой» Адблок-мэн
Новый мусорный коллапс? В Челябинске горят переполненные контейнеры с отходами
Минздрав рассказал о состоянии пациентов, пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске
Начались похороны погибших от взрыва газа в Магнитогорске
В социальных сетях запустили хэштег #Ваняживи в поддержку малыша, спасенного в Магнитогорске
Всех погибших при взрыве газа в Магнитогорске опознали
Утро в Магнитогорске началось с минуты молчания
Хоровод в день траура: управляющая компания устроила праздник, когда Челябинская область скорбела по жертвам обрушения в Магнитогорске
Из-под завалов рухнувшего дома в Магнитогорске достают выживших питомцев
Пострадавший при взрыве дом в Магнитогорске разделят на две части
Найдено тело 39-го погибшего при взрыве в Магнитогорске
Пострадавшие магнитогорцы приходят за выплатами в сопровождении силовиков с автоматами
Состояние 10-месячного Вани Фокина, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, улучшилось
В полиции рассказали, почему из оцепления в Магнитогорске вывели человека в наручниках
Предпенсионерам из Челябинской области дадут возможность освоить новую профессию бесплатно
Найдено тело 38-го погибшего при обрушении в Магнитогорске
МЧС: погибших в Магнитогорске может быть больше, чем указано в списках
Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске начали пускать в квартиры