Неизвестные распространяют листовки с рекомендацией не ездить в Магнитогорск

4 Янв. 2019 2019-01-04T17:38:03+03:00

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Немало информационных вбросов попало в соцсети после взрыва бытового газа. Похоже, это еще один. Кто-то сфотографировал (вероятно, перед этим сам же и напечатал) и выложил в группе «Черное&Белое Магнитогорск» листовку со странным содержанием. Ее авторы рекомендуют «в связи с произошедшими событиями (имеется в виду обрушение подъезда), воздержаться от поездок в Магнитогорск».

Листовку сфотографировали в Башкирии. Жители Магнитогорска возмутились, почему это их территория вдруг стала такой страшной для соседей, и зачем нагнетать панику.

В листовке указаны номера телефонов отдела МВД по Белорецкому району республики Башкортостан. Звоним.

— Нам уже звонили жители с этим вопросом. Нет, никаких листовок, касающихся Магнитогорска, мы не распространяли, — ответил дежурный.

Пользователи соцсетей уверяют, что сфотографировали объявление на территории горно-лыжного центра «Абзаково». Звоним туда.

— Мы не видели у себя таких объявлений. Это точно не наше, — ответила администратор.

На объявлении нет никаких печатей и даже подписи, кому принадлежит авторство данного сочинения. Делаем вывод, что кто-то из личных побуждений решил распространить этот текст.

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