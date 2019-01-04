2019-01-04T18:51:11+03:00
Дом. Семья

В Магнитогорске из обрушившегося дома достали собаку и шесть кошек

Но в закрытых квартирах еще остаются животные
Ирина КАРЕЛИНА
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Спасение животных в Магнитогорске. Фото: соцсетиСпасение животных в Магнитогорске. Фото: соцсети
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Зооволонтеры Магнитогорска сообщают, что вчера, 3 января, сотрудники МЧС достали из разрушенного дома семь четвероногих. Это шесть кошек и один пес. Животные провели несколько суток в голоде и холоде. Но ветеринары уверяют, что с ними все будет хорошо.

Однако, в запертых квартирах до сих пор остаются чьи-то питомцы. Дело в том, что жителей дома спешно эвакуировали. Многие не успели забрать своих животных. Это касается, в основном. квартир, куда вход сейчас возможен только через кона.

— Несколько дней грохотала техника. Животные все от страха попрятались кто-куда, и выбраться не смогут сами, это же высоко, — написала зооволонтер Елена Кошкина в группе «Подслушано (Магнитогорск)».

Кроме того, некоторые спасенные животные остались без хозяев.

— В ветклинике еще лежит беленькая кошечка, которую единственную вытащили живой из самих завалов. Ее хозяева погибли, и у нее теперь никого нет. А у нее самой и обморожения, и травмы, — рассказывает Елена.

Операция по спасению животных продолжается.

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