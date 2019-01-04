«Трактор» выиграл у «Амура» и укрепил позицию в зоне плей-офф

4 Янв. 2019 2019-01-04T18:50:46+03:00

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Почти до конца второго периода игра соперников была равной. Никто не мог «распечатать» ворота. Но после 35-й минуты черно-белых «прорвало». Одну за другой две шайбы в ворота «Амура» забросили легионеры «Трактора» североамериканцы Кристиан Томас и Райан Стоа.

В третьей 20-минутке преимущество челябинцев увеличил воспитанник череповецкой «Северстали», а ныне форвард «медведей» Семен Кокуев. С «сухим» счетом 3:0 поединок и закончился.

Эта победа позволила «Трактор» закрепиться на восьмом месте — в зоне плей-офф Восточной конференции чемпионата КХЛ. Преимущество над идущим на девятом месте китайским «Куньлунем» сейчас составляет четыре очка.

Напомним, что матч с «Амуром» «Трактор» провел в траурных повязках в память о пострадавших в магнитогорской трагедии. Оставшиеся два домашних поединка челябинцы также будут играть в траурных лентах, а запланированные шоу-программы будут отменены.

Домашние матчи «Трактора»:

6 января. «Трактор» — «Автомобилист» (Екатеринбург)

9 января. «Трактор» — «Ак Барс» (Казань).