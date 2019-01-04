«Трактор» выиграл у «Амура» и укрепил позицию в зоне плей-офф
Почти до конца второго периода игра соперников была равной. Никто не мог «распечатать» ворота. Но после 35-й минуты черно-белых «прорвало». Одну за другой две шайбы в ворота «Амура» забросили легионеры «Трактора» североамериканцы Кристиан Томас и Райан Стоа.
В третьей 20-минутке преимущество челябинцев увеличил воспитанник череповецкой «Северстали», а ныне форвард «медведей» Семен Кокуев. С «сухим» счетом 3:0 поединок и закончился.
Эта победа позволила «Трактор» закрепиться на восьмом месте — в зоне плей-офф Восточной конференции чемпионата КХЛ. Преимущество над идущим на девятом месте китайским «Куньлунем» сейчас составляет четыре очка.
Напомним, что матч с «Амуром» «Трактор» провел в траурных повязках в память о пострадавших в магнитогорской трагедии. Оставшиеся два домашних поединка челябинцы также будут играть в траурных лентах, а запланированные шоу-программы будут отменены.
Домашние матчи «Трактора»:
6 января. «Трактор» — «Автомобилист» (Екатеринбург)
9 января. «Трактор» — «Ак Барс» (Казань).