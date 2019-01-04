В Магнитогорске попрощались со спасателями, которые прилетали на обрушение дома

4 Янв. 2019 2019-01-04T19:01:08+03:00

В Магнитогорске попрощались со спасателями. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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4 января Магнитогорск провожал спасателей, которые приезжали чтобы помочь на месте обрушения дома по улице Карла Маркса. Из штаба специалистов провожали аплодисментами. Момент попал на видео.

Среди спасателей был Петр Гриценко — герой, который вытащил из обломков десятимесячного Ваню Фокина. Ранее замминистра МЧС сообщил, что поисковая операция окончена: из-под завалов достали 39 тел. Впереди разбор завалов. Также стало известно, что дом разделят на две части: обрушившийся подъезд и прилегающий к нему снесут. Жильцам обещали купить новые квартиры.

Между домами планируют открыть мемориал в память о погибших. 4 января прошли первые похороны.

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