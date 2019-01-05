2019-01-05T13:47:16+03:00
Происшествия

В Челябинске во время задержания подозреваемый напал с ножом на полицейского

За бессмысленный акт агрессии ему грозят пять лет тюрьмы
Лидия ПЕСКОВА
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За нападение на полицейского челябинцу грозят пять лет тюрьмы.За нападение на полицейского челябинцу грозят пять лет тюрьмы.Фото: Иван ВИСЛОВ
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ЧП случилось на Копейском шоссе в Ленинском районе города. Оперативники пытались задержать 40-летнего мужчину, которого подозревают в нарушении закона. Поняв, что уйти от полиции не удастся, преступник бросился на одного из сотрудников полиции с ножом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

— Сейчас нападавший доставлен в отдел полиции. Следственным отделом по Ленинскому району СУ СКР по Челябинской области в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — замечают в пресс-службе.

Сейчас полиция решает вопрос об избрании меры пресечения.

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