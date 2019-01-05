2019-01-05T14:29:27+03:00
Общество

В Магнитогорске похоронили семью мусульман, которая снимала квартиру в рухнувшем доме

В гробах четверо: мать и трое маленьких ребятишек
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: Абдуманон Сафиюллоевич, социальные сети.Фото: Абдуманон Сафиюллоевич, социальные сети.
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Трагедия в Магнитогорске, где 31 декабря рухнул подъезд жилого дома, сплотила весь город. Сотни людей за эти дни пришли к месту ЧП, где появился народный мемориал. А сегодня десятки людей провожают в последний путь семью из Средней Азии, которая снимала квартиру в злополучном подъезде.

В гробах — четверо человек: мать и трое маленьких ребятишек. Отца семейства смогли вытащить из-под завалов живым. Однако мужчина получил очень тяжелые травмы. Сначала его лечили в Магнитогорске, а потом перевезли в Челябинскую областную больницу, где прооперировали. В Челябинске за жизнь мужчины все еще борются опытные врачи. Состояние пациента остается стабильно тяжелым.

Фото: Абдуманон Сафиюллоевич, социальные сети.

Фото: Абдуманон Сафиюллоевич, социальные сети.

В шесть часов утра 31 декабря в Магнитогорске взорвался подъезд десятиэтажного жилого дома. Конструкция не выдержала взрывной волны. Половина подъезда рухнула вниз. Под завалами погибли десятки людей, несколько человек достали живыми. Настоящим чудом стало спасение 10-месячного Вани Фокина, полнятого по-под завалов на вторые сутки.

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