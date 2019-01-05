Медведев подписал распоряжение о выделении 65 млн. рублей пострадавшим от взрыва в Магнитогорске
Правительство РФ выделило 65 млн. руб. из резервного фонда в помощь жителям Магнитогорска. Эти деньги пойдут пострадавшим и семьям погибших при взрыве 31 декабря. Документ подписал Дмитрий Медведев.
— Членам семей выплатят пособие в размере 1 миллион рублей на каждого погибшего. Пострадавшим при обрушении выплатят от 200 до 400 тысяч рублей. Также по 100 тысяч получат семьи, чье имущество пострадало, — рассказали в правительстве РФ.
Напомним, взрыв прогремел в Магнитогорске 31 декабря в 6 часов утра. Взорвался газ в доме по адресу пр. Карла Маркса, 164. Обрушился седьмой подъезд. Погибли 39 человек. Власти пообещали всем, кто потерял жилье, купить новые квартиры.
39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...
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