Медведев подписал распоряжение о выделении 65 млн. рублей пострадавшим от взрыва в Магнитогорске

5 Янв. 2019 2019-01-05T21:18:56+03:00

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Правительство РФ выделило 65 млн. руб. из резервного фонда в помощь жителям Магнитогорска. Эти деньги пойдут пострадавшим и семьям погибших при взрыве 31 декабря. Документ подписал Дмитрий Медведев.

— Членам семей выплатят пособие в размере 1 миллион рублей на каждого погибшего. Пострадавшим при обрушении выплатят от 200 до 400 тысяч рублей. Также по 100 тысяч получат семьи, чье имущество пострадало, — рассказали в правительстве РФ.

Напомним, взрыв прогремел в Магнитогорске 31 декабря в 6 часов утра. Взорвался газ в доме по адресу пр. Карла Маркса, 164. Обрушился седьмой подъезд. Погибли 39 человек. Власти пообещали всем, кто потерял жилье, купить новые квартиры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685161" frameborder="0"></iframe> 39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...

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