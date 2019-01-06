Жители Магнитогорска сами решат, что будет на месте обрушившегося подъезда в доме на пр. Карла Маркса
Обрушившийся седьмой подъезд и примыкающий к нему восьмой в доме на пр. Карла Маркса, 164 в Магнитогорске снесут. Дом разделится на две части. А что будет на месте этих подъездов? Об этом городские власти просят высказаться жителей.
— Просим высказать ваше мнение по поводу концепции территории возле пострадавшего дома, — рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.
В мэрии ждут предложений горожан на электронную почту mneniyamgn@yandex.ru.
Не исключено, что на месте трагедии появится мемориал погибшим. Такое предложение от местных жителей поддержал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Между тем, сами жители дома на пр. Карла Маркса опасаются дальнейших разрушений и просят власти расселить все квартиры.
Напомним, взрыв прогремел утром 31 декабря в доме на пр. Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. Обрушился один подъезд. Погибли 39 человек. Основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Всем, кто потерял свое жилье, власти купят новые квартиры.
39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Я обманул смерть»: житель Магнитогорска вышел из дома за 15 минут до взрыва газа
Он среди ночи решил сходить в гараж. (подробности)
Житель Магнитогорска снял рухнувший дом с дрона и помог спасателям предотвратить еще одно обрушение
В обвалившемся подъезде жил его знакомый, который погиб вместе с женой и годовалой дочкой. (подробности)
Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»