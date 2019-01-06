2019-01-06T10:32:13+03:00
Общество

Жители Магнитогорска сами решат, что будет на месте обрушившегося подъезда в доме на пр. Карла Маркса

В мэрии попросили горожан высказать свое мнение
Сергей УФИМЦЕВ
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Фото: Артем Ибрагимов.Фото: Артем Ибрагимов.
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Обрушившийся седьмой подъезд и примыкающий к нему восьмой в доме на пр. Карла Маркса, 164 в Магнитогорске снесут. Дом разделится на две части. А что будет на месте этих подъездов? Об этом городские власти просят высказаться жителей.

— Просим высказать ваше мнение по поводу концепции территории возле пострадавшего дома, — рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.

В мэрии ждут предложений горожан на электронную почту mneniyamgn@yandex.ru.

Не исключено, что на месте трагедии появится мемориал погибшим. Такое предложение от местных жителей поддержал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Между тем, сами жители дома на пр. Карла Маркса опасаются дальнейших разрушений и просят власти расселить все квартиры.

Напомним, взрыв прогремел утром 31 декабря в доме на пр. Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. Обрушился один подъезд. Погибли 39 человек. Основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Всем, кто потерял свое жилье, власти купят новые квартиры.

39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...

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